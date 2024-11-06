Рютте предупредил об опасности расширения войны в Украине из-за привлечения войск КНДР

Недавно тысячи северокорейских солдат прибыли в Курскую область России, чтобы участвовать в боевых действиях против Украины. Информация об этом была представлена на встрече с участием представителей разведки и обороны Южной Кореи, а также 32 союзников по НАТО и индо-тихоокеанских партнеров.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Впервые за столетие иностранные войска появились в России, что является значительным и тревожным событием для Европы.
"Углубление военных и экономических связей между безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они глубоко опасны для глобальной безопасности", - подчеркнул Рютте.
По словам Рютте, Россия, не достигшая своих стратегических целей, все больше зависит от авторитарных режимов - Китая, Ирана и Северной Кореи. Россия полагается на Китай для поддержки экономики, на Иран - для поставок дронов и ракет, а на Северную Корею - для пополнения боеприпасов и отправки войск.
Северокорейские солдаты, не имеющие боевого опыта с 1950-х годов, получат уникальную возможность приобрести навыки современных военных операций, что представляет угрозу для будущей стабильности на Корейском полуострове. Взамен Россия, вероятно, передаст Пхеньяну военные технологии, что лишь усилит напряженность в регионе.
Эскалация конфликта требует более активного участия со стороны Китая, чтобы использовать свое влияние на Москву и Пхеньян и предотвратить рост агрессии. Рютте призвал европейские и индо-тихоокеанские страны к укреплению оборонных и разведывательных связей, чтобы сдерживать влияние авторитарных союзов.
НАТО продолжает поддерживать Украину и направило 99% всей военной помощи Киеву с начала войны, а также выделит 40 миллиардов евро в этом году.
Рютте отметил, что стоимость поддержки Украины составляет менее 1% ВВП союзников, что, по его словам, - невысокая цена за глобальную безопасность.
Недавно КНДР заключила с Россией соглашение об отправке своих военных для участия в боевых действиях против Украины.
По данным ГУР, в Россию уже прибыли 12 тысяч северокорейских солдат. Их готовят к возможным сражениям в Курской области.
Аналитики ISW предполагают, что полученный на украинском фронте опыт северокорейские военные могут использовать в будущих конфликтах, если страна примет в них участие.
Ранее The Independent рассказал, что Северная Корея получит взамен на отправку войск на войну против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.