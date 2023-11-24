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Рютте після виборів висловився про підтримку України Нідерландами

Ілюстративне фото: прем'єр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським висловився про триваючу підтримку нашої держави, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Марка Рютте.

За словами глави нідерландського уряду, 24 листопада він у телефонному режимі обговорював із Зеленським поточну ситуацію в Україні та майбутню зиму.

"Нідерланди підтримують народ України та підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії", - заявив Рютте.

Зазначимо, що бесіда відбулася після проведення в Нідерландах парламентських виборів, перемогу на яких здобула ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом. Він, зокрема, обіцяв припинити підтримку України. Політик тепер може замінити Рютте на посаді прем'єр-міністра.

Що розповів Зеленський

Український президент своєю чергою розповів у Telegram, що під час бесіди сторони обговорили зусилля щодо збереження єдності в Європі.

"Також обговорили важливість забезпечення незмінної військової та фінансової підтримки України в боротьбі з російською агресією", - наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що в цьому контексті недавнє рішення Нідерландів надати Україні додаткові 2 мільярди євро наступного, 2024 року, є "найкращим сигналом для інших партнерів".

"Дякуємо Нідерландам за всю допомогу, а також за підтримку Української формули миру та гуманітарної ініціативи GrainFromUkraine", - розповів президент.

Вибори у Нідерландах

Нагадаємо, нещодавно у Нідерландах відбулися парламентські вибори. Перше місце посіла "Партія свободи" з ультраправими поглядами. Вона, зокрема, виступає за обмеження міграції та хоче припинити військову допомогу Україні.

Також "Партія свободи" виступає проти розширення Євросоюзу. Вона не хоче брати до блоку не лише Україну, а й інші країни.

Раніше міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про очікування, що її країна й надалі продовжуватиме допомагати Україні попри перемогу на парламентських виборах ультраправої "Партії свободи".

Більш детально про вплив виборів у Нідерландах на Україну можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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