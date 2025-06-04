Рютте підтвердив, що глави Пентагону не буде на засіданні "Рамштайн"
Глава Пентагону Піт Гегсет не буде присутнім на сьогоднішньому засіданні "Рамштайн". Однак США будуть представлені на іншому рівні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час пресконференції.
На питання про сьогоднішню відсутність Гегсета на "Рамштайні" генсек Альянсу відповів, що США залишаються "повністю відданими" НАТО та підтримці Україні.
За його словами, США будуть представлені на "Рамштайні", але на іншому рівні.
Також Рютте сказав, що Гегсет приєднається до переговорів НАТО завтра.
Глава Пентагону пропустить "Рамштайн"
Сьогодні, 4 червня, в Брюсселі відбудеться нове засідання країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Раніше ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет пропустить "Рамштайн".
Замість Гегсета участь у середній зустрічі Контактної групи з питань оборони України візьме посол США при НАТО Метью Вітакер. У Пентагоні пояснили, що відсутність міністра пов’язана з конфліктом у його робочому графіку.
Детальніше про нову зустріч союзників у форматі "Рамштайн" - в матеріалі РБК-Україна.
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