Рютте підтвердив, що глави Пентагону не буде на засіданні "Рамштайн"

Глава Пентагону Піт Гегсет не буде присутнім на сьогоднішньому засіданні "Рамштайн". Однак США будуть представлені на іншому рівні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив під час пресконференції.

На питання про сьогоднішню відсутність Гегсета на "Рамштайні" генсек Альянсу відповів, що США залишаються "повністю відданими" НАТО та підтримці Україні. За його словами, США будуть представлені на "Рамштайні", але на іншому рівні. Також Рютте сказав, що Гегсет приєднається до переговорів НАТО завтра.