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Рютте подтвердил, что главы Пентагона не будет на заседании "Рамштайн"

Среда 04 июня 2025 15:32
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Рютте подтвердил, что главы Пентагона не будет на заседании "Рамштайн" Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на сегодняшнем заседании "Рамштайн". Однако США будут представлены на более другом уровне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции.

На вопрос о сегодняшнем отсутствии Хегсета на "Рамштайн" генсек Альянса ответил, что США остаются "полностью преданными" НАТО и поддержке Украины.

По его словам, США будут представлены на "Рамштайн", но на другом уровне.

Также Рютте сказал, что Хегсет присоединится к переговорам НАТО завтра.

Глава Пентагона пропустит "Рамштайн"

Сегодня, 4 июня, в Брюсселе состоится новое заседание стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Ранее СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет пропустит "Рамштайн".

Вместо Хегсета участие в средней встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины примет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. В Пентагоне объяснили, что отсутствие министра связано с конфликтом в его рабочем графике.

Подробнее о новой встрече союзников в формате "Рамштайн" - в материале РБК-Украина.

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