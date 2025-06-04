Рютте подтвердил, что главы Пентагона не будет на заседании "Рамштайн"
Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на сегодняшнем заседании "Рамштайн". Однако США будут представлены на более другом уровне.
Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции.
На вопрос о сегодняшнем отсутствии Хегсета на "Рамштайн" генсек Альянса ответил, что США остаются "полностью преданными" НАТО и поддержке Украины.
По его словам, США будут представлены на "Рамштайн", но на другом уровне.
Также Рютте сказал, что Хегсет присоединится к переговорам НАТО завтра.
Глава Пентагона пропустит "Рамштайн"
Сегодня, 4 июня, в Брюсселе состоится новое заседание стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Ранее СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет пропустит "Рамштайн".
Вместо Хегсета участие в средней встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины примет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. В Пентагоне объяснили, что отсутствие министра связано с конфликтом в его рабочем графике.
Подробнее о новой встрече союзников в формате "Рамштайн" - в материале РБК-Украина.
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