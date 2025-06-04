Рютте подтвердил, что главы Пентагона не будет на заседании "Рамштайн"

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на сегодняшнем заседании "Рамштайн". Однако США будут представлены на более другом уровне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время пресс-конференции.

На вопрос о сегодняшнем отсутствии Хегсета на "Рамштайн" генсек Альянса ответил, что США остаются "полностью преданными" НАТО и поддержке Украины. По его словам, США будут представлены на "Рамштайн", но на другом уровне. Также Рютте сказал, что Хегсет присоединится к переговорам НАТО завтра.