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Рютте назвав мету ядерних навчань НАТО

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цього тижня в НАТО стартували ядерні навчання. Їх ціллю є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії, зокрема Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції у Брюсселі.

Рютте нагадав, що цього понеділка, 14 жовтня, країни НАТО розпочати щорічні ядерні навчання, під час яких було задіяно понад 60 військових літаків.

"Це наші щорічні навчання, які підкреслюють нашу готовність. І Росія має про це знати. Ціллю таких навчань є збереження миру, недопущення загострення ситуації, а також відлякування агресії", - зазначив генсек Альянсу.

 

Ядерні навчання НАТО

Нагадаємо, 14 жовтня Північноатлантичний альянс розпочав навчання Steadfast Noon. Заходи НАТО з ядерного стримування проводяться кожного року.

У навчаннях Steadfast Noon задіяні 2000 військовослужбовців із восьми авіабаз та різні типи літаків, включаючи реактивні літаки з ядерною зброєю, бомбардувальники, винищувачі супроводу, літаки-заправники та літаки, здатні вести розвідку та радіоелектронну боротьбу.

Цього року навчання включають польоти в основному над країнами, що приймають Бельгією та Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великобританією та Північним морем. Планування навчань розпочалося рік тому, і 13 союзників відправлять літаки для участі у навчаннях.

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НАТОМарк РюттеЯдерна зброя