Рютте назвал цель ядерных учений НАТО

Ядерные учения НАТО

Напомним, 14 октября Североатлантический альянс начал учения Steadfast Noon. Меры НАТО по ядерному сдерживанию проводятся каждый год.

В учениях Steadfast Noon задействованы 2000 военнослужащих из восьми авиабаз и разные типы самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

В этом году обучение включает полеты в основном над странами, принимающими Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем. Планирование учений началось год назад и 13 союзников отправят самолеты для участия в учениях.

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