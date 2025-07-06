Рютте: у НАТО не вистачає промислової бази для стримування РФ та інших

Під час бесіди Рютте запитали, чи доведеться Європі запроваджувати призов в армію, на що він сказав, що це зроблять деякі країни.

"Ні, ні, це вирішуватимуть окремі країни. Деякі країни це зроблять. У Фінляндії вже є призов. Інші цього не робитимуть, але загалом це означатиме виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам в уніформі", - сказав генсек.

Однак найбільше його турбує оборонна промисловість, з якою проблеми у "всього Альянсу". Водночас, над цим питанням робота вже триває.

"Нам просто бракує оборонної промислової бази для виробництва зброї, необхідної для того, щоб ми могли стримувати росіян, або північних корейців, або будь-кого іншого, хто може напасти на нас. І над цим ми зараз працюємо дуже швидко", - розповів генеральний секретар НАТО.