Рютте: НАТО має допомогти Україні завершити війну з РФ переговорами, але з позиції сили
Лише Україна може вирішувати, коли починати переговори з Росією про завершення війни. При цьому союзники по НАТО мають продовжувати надавати Україну військову допомогу, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
"Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони (українці - ред.) повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення", - сказав Рютте.
Він також вкотре наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним.
"Це незворотний шлях до членства в НАТО для України. Ми будуємо "міст" (для України в НАТО - ред.), з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО", - зазначив генсек Альянсу.
Переговори України та Росії
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України назвали головну умову для початку переговорів з Росією - відхід ворожих військ на позиції до 24 лютого 2022 року. Там наголосили, що Україна проти заморожування війни.
Водночас у Держдепі США заявляли, що Сполучені Штати наразі не бачать жодних підтверджень, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни в Україні не на своїх умовах.
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