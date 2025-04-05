НАТО не має "червоних ліній" у переговорах щодо України. Рютте назвав причину
НАТО не братиме участь у переговорах щодо припинення війни між Україною та Росією. Тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте в інтерв'ю NV.
"... ми як НАТО не беремо участі в цих переговорах. Їх справді ведуть США разом з Україною і росіянами. Я радий, що США зрушили з місця це питання і ці переговори зараз тривають", - сказав він.
Рюттю зазначив, що переговори просуваються повільно, але не через Україну, а через РФ, а "м’яч зараз явно на російському полі".
Генсек наголосив, що НАТО як окрема організація не має "червоних ліній" у переговорах, бо вона не є учасником цього процесу.
"Я думаю, що у НАТО немає власних червоних ліній, тому що ми не є частиною цього процесу. Але, звичайно, загалом, ми хочемо, щоб Україна була гордою суверенною державою, яка рухається вперед. Це те, чого ми всі хочемо. Це має бути справедливий і тривалий мир. Путін ніколи не повинен спробувати зробити це знову", - додав він.
НАТО не має "червоних ліній" у переговорах щодо України. Рютте назвав причину
Переговори щодо війни в Україні
Варто зазначити, що Україна та Росія наразі не ведуть прямих переговорів щодо завершення війни. Посередником у переговорному процесі є США.
У Саудівській Аравії пройшли два тури переговорів між делегаціями України і США, а також окремі зустрічі США та Росії. Останній тур переговорів відбувся 24 березня, американська команда застосувала "човникову дипломатію".
Під час зустрічей головною темою переговорів було часткове перемир'я. Зокрема, мова йшла про забезпечення безпеки цивільного судноплавства у Чорному морі, а тако про енергетичне перемир'я, яке Росія продовжує порушувати.
Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що США не хочуть переговорів без прогресу, і натякнув, що на Росію чекають санкції у разі відмови від миру.
Більше про те, що відомо про переговори про завершення війни - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.