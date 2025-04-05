Рютте: НАТО не будет участвовать в мирных переговорах по Украине

НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией. Поэтому у Альянса нет собственных "красных линий" в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте в интервью NV.

"... мы как НАТО не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются", - сказал он.

Рюттю отметил, что переговоры продвигаются медленно, но не из-за Украины, а из-за РФ, а "мяч сейчас явно на российском поле".

Генсек подчеркнул, что у НАТО как отдельной организации нет "красных линий" в переговорах, потому что она не причастна к этому процессу.

"Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса. Но, конечно, в общем, мы хотим, чтобы Украина была гордым суверенным государством, которое движется вперед. Это то, чего мы все хотим. Это должен быть справедливый и длительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", - добавил он.