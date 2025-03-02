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Рютте: мирної угоди для України ще немає, треба визначитися з гарантіями від Європи

Фото: генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що мирної угоди для України ще немає. Він підкреслив, що потрібно визначиться з гарантіями безпеки від Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"(Мирної угоди поки що немає, але - ред.) ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки", - заявив Рютте.

Він зазначив, що союзники хочуть переконатися, що російський диктатор Володимир Путін більше не спробує напасти на Україну. Це зі свого боку означатиме, що "європейці будуть активно діяти в Україні, щоб гарантувати збереження миру, його стійкість, міцність і довговічність".

 

Нагадаємо, що сьогодні в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів, і ключовою темою зустрічі стала Україна.

Зокрема, згідно з планом, мали обговорювати зміцнення позицій нашої країни наразі (у військовому сенсі, а також економічному тиску на Росію), необхідність довгострокової угоди, що забезпечить мир в Україні, а також наступні кроки в розробці гарантій безпеки.

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НАТОМарк РюттеВійна в Україні