Рютте хоче обговорити з Трампом нові виклики через війська КНДР у війні проти України

За його словами, посилюється співпраця між Північною Кореєю, Іраном, Китаєм і Росією проти України, що становить загрозу не тільки для Європи, а й для США.

"Ми бачимо, як Північна Корея, Іран, Китай і Росія об'єднуються проти України", - сказав Рютте на зустрічі європейських лідерів у Будапешті.

Він також висловив занепокоєння постачанням Росією новітніх технологій до Північної Кореї. Рютте повідомив про свій намір обговорити з Трампом, як краще впоратися з цими викликами.

Північна Корея вважається одним із ключових прихильників Росії у війні в Україні, і західні держави давно звинувачують Пхеньян у постачанні озброєнь Москві.

Нещодавно, за даними розвідки, стало відомо, що КНДР направила в Росію близько 10 тисяч військових, демонструючи ще глибше залучення в конфлікт.

Іран також звинувачують у постачанні Росії ракет і безпілотників, а Китай підозрюється в допомозі Москві в обході західних санкцій, спрямованих проти використання технологій у військових цілях.