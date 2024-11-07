Рютте хочет обсудить с Трампом новые вызовы из-за войск КНДР в войне против Украины

По его словам, усиливается сотрудничество между Северной Кореей, Ираном, Китаем и Россией против Украины, что представляет угрозу не только для Европы, но и для США.

"Мы видим, как Северная Корея, Иран, Китай и Россия объединяются против Украины", - сказал Рютте на встрече европейских лидеров в Будапеште.

Он также выразил обеспокоенность поставками Россией новейших технологий в Северную Корею. Рютте сообщил о своем намерении обсудить с Трампом, как лучше справиться с этими вызовами.

Северная Корея считается одним из ключевых сторонников России в войне на Украине, и западные государства давно обвиняют Пхеньян в поставках вооружений Москве.

Недавно, по данным разведки, стало известно, что КНДР направила в Россию около 10 тысяч военных, демонстрируя еще более глубокое вовлечение в конфликт.

Иран также обвиняют в поставках России ракет и беспилотников, а Китай подозревается в помощи Москве в обходе западных санкций, направленных против использования технологий в военных целях.