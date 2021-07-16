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Рынок земли в Украине: в Минагрополитики назвали количество сделок по продаже

Автор: Александр Белоус

После снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года в Украине заключено 880 земельных договоров. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 1150 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, на 16 июля больше всего земли продали в Полтавской области - 219,7 га. На втором городе Харьковская область - 179,7 га, на третьем - Днепропетровская область - 94,8 га.

За это время 3721 нотариус подал заявление для получения доступа к государственному земельному кадастру. Всего было подано 4146 заявлений, из них 3580 согласовано, 95 - рассматриваются, по 471 получен отказ.

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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