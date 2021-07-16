Ринок землі в Україні: у Мінагрополітики назвали кількість угод з продажу

Після зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року в Україні укладено 880 земельних договорів. Площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 1150 га.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерство аграрної політики та продовольства України.
За даними прес - служби, на 16 липня найбільше землі продали в Полтавській області - 219,7 га. на другому місті Харківська область - 179,7 га, на третьому - Дніпропетровська область - 94,8 га.
За цей час 3721 нотаріус подав заяву для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Всього було подано 4146 заяв, з них 3580 погоджено, 95 - розглядаються, по 471 отримано відмову.
Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.