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Рынок земли в Украине: количество зарегистрированных сделок превысило 6 тысяч

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Украина, Воскресенье 15 августа 2021 15:04
Рынок земли в Украине: количество зарегистрированных сделок превысило 6 тысяч Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал количество зарегистрированных в Украине земельных сделок. По его информации, таких сделок уже более шести тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства в Facebook.

Шмыгаль отметил, что увеличение количества сделок свидетельствует о том, что рынок земли в Украине является действенным, прозрачным и работает в пользу граждан.

"Рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов. Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных соглашений является свидетельством, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - рассказал премьер.

Напомним, в начале недели в стране было зарегистрировано более 5 тысяч земельных сделок. К концу недели эта количество увеличилось более чем на тысячу.

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Рынок земли Денис Шмыгаль
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Рынок земли в Украине: количество зарегистрированных сделок превысило 6 тысяч
Рынок земли в Украине: количество зарегистрированных сделок превысило 6 тысяч
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