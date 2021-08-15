Рынок земли в Украине: количество зарегистрированных сделок превысило 6 тысяч
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал количество зарегистрированных в Украине земельных сделок. По его информации, таких сделок уже более шести тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства в Facebook.
Шмыгаль отметил, что увеличение количества сделок свидетельствует о том, что рынок земли в Украине является действенным, прозрачным и работает в пользу граждан.
"Рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов. Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных соглашений является свидетельством, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", - рассказал премьер.
Напомним, в начале недели в стране было зарегистрировано более 5 тысяч земельных сделок. К концу недели эта количество увеличилось более чем на тысячу.