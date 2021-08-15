ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч

Новость на русском →
Україна, Неділя 15 серпня 2021 15:04
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав кількість зареєстрованих в Україні земельних угод. За його інформацією, таких угод вже понад шість тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду в Facebook.

Шмигаль зазначив, що збільшення кількості угод свідчить про те, що ринок землі в Україні є дієвим, прозорим та працює на користь громадян.

"Ринок землі продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів. Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисяч. Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею і все більша кількість укладених угод є свідченням, що ринок є дієвим, прозорим та працює на користь українських громадян", - розповів прем'єр.

Нагадаємо, на початку тижня в країні було зареєстровано понад 5 тисяч земельних угод. До кінця тижня ця кількість збільшилася на понад тисячу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Ринок землі
NEWS
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
Ринок землі в Україні: кількість зареєстрованих угод перевищила 6 тисяч
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень