Рынок земли в Украине: в какой области продали больше всего

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 1 июля 2021 года уже заключено 1757 земельных договоров. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 2763 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Полтавской области - 515,9 га. На втором городе Харьковская область - 351,4 га, на третьем - Винницкая область - 242,9 га.

За это время 4067 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру. Количества заявлений достигло 4549, из них 4024 согласовано, 525 - в очереди на рассмотрение, за 433 получен отказ.