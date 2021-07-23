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Ринок землі в Україні: в якій області продали найбільше

Автор: Олександр Білоус

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні з 1 липня 2021 року вже укладено 1757 земельних договорів. Площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 2763 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними прес-служби, найбільше землі продали в Полтавській області - 515,9 га. на другому місті Харківська область - 351,4 га, на третьому - Вінницька область - 242,9 га.

За цей час 4067 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру. Кількості заяв досягла 4549, з них 4024 погоджено, 525 - у черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.

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