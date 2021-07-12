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Рынок земли в Украине: в каких областях продали больше всего

Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине заключено 532 земельных договора. Площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 570 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, больше всего земли продали в Харьковской области - 107,1 га. На втором городе Полтавская область - 93,8 га, на третьем - Днепропетровская область - 61,1 га.

За это время 3286 нотариусов подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру, из них 3101 согласовано, 123 - в очереди на рассмотрение, за 433 получен отказ.

Напомним, с 1 июля в Украине разрешили продавать землю. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

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