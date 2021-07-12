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Ринок землі в Україні: в яких областях продали найбільше

Автор: Олександр Білоус

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні укладено 532 земельні угоди. Площа земель, щодо яких зареєстровані правочини, становить 570 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними прес-служби, найбільше землі продали у Харківській області - 107,1 га. На другому місті Полтавська область - 93,8 га, на третьому - Дніпропетровська область - 61,1 га.

За цей час 3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, із них 3101 погоджено, 123 - в черзі на розгляд, за 433 отримано відмову.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

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