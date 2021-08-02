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Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 3277 земельных договоров. По состоянию на 1 августа 2021 года площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5927,1 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сейчас больше всего земли продали в Полтавской (845,7 га), Харьковской (658,8 га) и Кировоградской областях (537,6 га).

Напомним, по состоянию на конец июля сумма земельных сделок составила 210 млн гривен. Средняя стоимость продажи земли составила 39,4 тысяч гривен за гектар.

Согласно закону, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных собственникам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки (28 тысяч гривен за гектар).

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Министерство аграрной политики