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Названа средняя стоимость продажи земли за первый месяц после старта рынка

Новина українською →
Украина, Пятница 30 июля 2021 16:59
Названа средняя стоимость продажи земли за первый месяц после старта рынка Фото: землю в Украине продают за 39,4 тысяч гривен за гектар (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключен 2901 договор. По состоянию на 30 июля площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5324 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным пресс-службы, сумма сделок составила 210 млн гривен.

Таким образом, средняя стоимость продажи земли составляла 39,4 тысяч гривен за гектар.

Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Согласно закону, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных собственникам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценке (28 тысяч гривен за гектар).

При этом в Минэкономики рассчитывают, что средняя цена покупки земли с 1 июля 2021 года составит 40-60 тысяч гривен за гектар. Как заявил заместитель министра Тарас Высоцкий, международная практика показывает, что стоимость земли постепенно растет после запуска рынка. Однако поскольку первый этап в Украине достаточно консервативен, то в первые 2,5 года рост цены за гектар будет незначительным. После же открытия возможности покупки для юрлиц с 2024 года, в следующие пять лет земля будет дорожать примерно на 10-15% в год.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль более оптимистичен. Он заявил, что открытие рынка земли будет способствовать росту цены вдвое в течение первых 3-5 лет.

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