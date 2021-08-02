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Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 15:30
Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц Фото: в Украине уже продали 5,9 тысяч гектаров земли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 3277 земельных договоров. По состоянию на 1 августа 2021 года площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5927,1 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сейчас больше всего земли продали в Полтавской (845,7 га), Харьковской (658,8 га) и Кировоградской областях (537,6 га).

Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

Напомним, по состоянию на конец июля сумма земельных сделок составила 210 млн гривен. Средняя стоимость продажи земли составила 39,4 тысяч гривен за гектар.

Согласно закону, до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных собственникам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки (28 тысяч гривен за гектар).

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Министерство аграрной политики
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