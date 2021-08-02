Рынок земли: сколько гектаров продали за первый месяц

Фото: в Украине уже продали 5,9 тысяч гектаров земли (Виталий Носач, РБК-Украина)

После разрешения на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине уже заключено 3277 земельных договоров. По состоянию на 1 августа 2021 года площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 5927,1 га.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сейчас больше всего земли продали в Полтавской (845,7 га), Харьковской (658,8 га) и Кировоградской областях (537,6 га).