ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ринок землі: скільки гектарів продали за перший місяць

Новость на русском →
Україна, Понеділок 02 серпня 2021 15:30
Ринок землі: скільки гектарів продали за перший місяць Фото: в Україні вже продали 5,9 тисяч гектарів землі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після дозволу на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні вже укладено 3277 земельних угод. Станом на 1 серпня 2021 року площа земель, щодо яких зареєстровані угоди, становить 5927,1 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Наразі найбільше землі продали у Полтавській (845,7 га), Харківській (658,8 га) та Кіровоградській областях (537,6 га).

Ринок землі: скільки гектарів продали за перший місяць

Нагадаємо, станом на кінець липня сума земельних угод склала 210 млн гривень. Середня вартість продажу землі становила 39,4 тисяч гривень за гектар.

Відповідно до закону, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених власникам земельних паїв, не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку (28 тисяч гривень за гектар).

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство аграрної політики
NEWS
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"