ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рынок земли можно вводить, когда будут кредиты под 2-3%, - Палица

Автор: РБК-Украина

Нардеп считает, что рынок земли нельзя вводить, пока государство не создаст для этого необходимых условий

Рынок земли в Украине можно вводить только тогда, когда нынешние владельцы паев получат равные возможности с большим капиталом, а государство сделает невозможным рейдерство и беспредел в этой сфере.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За будущее" Игорь Палица во время форума в Одессе.

"В Украине сегодня 40% "белых пятен" в геокадастре, а президент и монобольшинство уже хотят продавать эту землю. Кому? Иностранцам. Как это будет происходить, я скажу: на одно "белое пятно" будет четыре акта и начнется война. Как в "Кайдашевой семье" - за каждый кусочек этой земли", - считает народный депутат.

Палица отмечает, что рынок земли нельзя вводить, пока государство не создаст для этого необходимые условия.

Самые читаемые новости

"Народные депутаты из группы "За будущее" не голосовали за этот закон и подали в Конституционный Суд, чтобы прекратить продажу земли, пока он не станет цивилизованным. Имеют ли право продавать землю люди, у которых есть паи? Имеют. Но только тогда, когда в них будет альтернатива. А она заключается в возможности взять кредит под ведение собственного хозяйства. Не под 15%, а под 2-3%, как в Европе. Как у тех капиталистов, которые придут сюда покупать их землю", - утверждает нардеп.

Он также подчеркнул, что одним из важных аспектов этих условий является безопасность и защищенность рынка.

"Вот когда у них будет такая возможность, когда прокурор, полицейский или СБУ-шник будут бояться даже близко к ним подойти, если они не нарушают закон.... Тогда это все можно выводить на цивилизованный рынок земли", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Игорь Палица призвал власти поддерживать отечественных производителей лекарств. По его словам, государство готово закупать за рубежом неэффективные медицинские средства, вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя лекарств.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Игорь ПалицаРынок земликредит