Рынок земли можно вводить, когда будут кредиты под 2-3%, - Палица

Рынок земли в Украине можно вводить только тогда, когда нынешние владельцы паев получат равные возможности с большим капиталом, а государство сделает невозможным рейдерство и беспредел в этой сфере.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За будущее" Игорь Палица во время форума в Одессе.

"В Украине сегодня 40% "белых пятен" в геокадастре, а президент и монобольшинство уже хотят продавать эту землю. Кому? Иностранцам. Как это будет происходить, я скажу: на одно "белое пятно" будет четыре акта и начнется война. Как в "Кайдашевой семье" - за каждый кусочек этой земли", - считает народный депутат.

Палица отмечает, что рынок земли нельзя вводить, пока государство не создаст для этого необходимые условия.

"Народные депутаты из группы "За будущее" не голосовали за этот закон и подали в Конституционный Суд, чтобы прекратить продажу земли, пока он не станет цивилизованным. Имеют ли право продавать землю люди, у которых есть паи? Имеют. Но только тогда, когда в них будет альтернатива. А она заключается в возможности взять кредит под ведение собственного хозяйства. Не под 15%, а под 2-3%, как в Европе. Как у тех капиталистов, которые придут сюда покупать их землю", - утверждает нардеп.

Он также подчеркнул, что одним из важных аспектов этих условий является безопасность и защищенность рынка.

"Вот когда у них будет такая возможность, когда прокурор, полицейский или СБУ-шник будут бояться даже близко к ним подойти, если они не нарушают закон.... Тогда это все можно выводить на цивилизованный рынок земли", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Игорь Палица призвал власти поддерживать отечественных производителей лекарств. По его словам, государство готово закупать за рубежом неэффективные медицинские средства, вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя лекарств.