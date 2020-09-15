Палица призвал власть поддерживать отечественных производителей лекарств

Фото: Игорь Палица (facebook.com)

Нардеп убежден, власть должна поддерживать и развивать собственные производства

Государство готово закупать за рубежом неэффективные медицинские средства, вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя лекарств.

Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За будущее" Игорь Палица во время встречи с коллективом предприятия "Интерхим" в Одессе.

"Здесь все, как должно быть: инновации, белые зарплаты, высокие налоги. А от государства поддержки - ноль. Государство берет очередной транш международного кредита - 1,2 миллиарда долларов на 15 лет. Но люди поняли, что под этот транш мы подписали соглашение, по которому все закупки лекарств для государства должны происходить через международные организации? И уже "Интерхим" не может принять участие в тендере", - заявил Палица.

По его словам, пока украинский производитель платит миллионные налоги, иностранные инвесторы от налогообложения освобождаются.

"Потому что наше государство не для украинцев, а для иностранцев, потому что мы не для своих, а для чужих! Государство готово закупать за границей всякий мусор, чтобы чиновники получали откаты. Но мы должны это прекратить. Должны поддерживать и развивать свое производство и защищать такие предприятия, как "Интерхим", - подчеркнул он.

Политик убежден, для того, чтобы защитить производителей, нужно учесть их видение того, какими должны быть налоги, какие нужно принимать законы.

"Надо прислушиваться к бизнесу, а не слушать иностранных кураторов. Потому что у нас все делается им в угоду. У нас самые дорогие тарифы по транзиту через Украину. Это было сделано сознательно, чтобы Украина перестала быть игроком на рынке международных перевозок. И так же будут сознательно мучить со всех сторон "Интерхим", чтобы никому из иностранцев не мешал. Я стою на позиции, что того, кто будет трогать отечественный бизнес, надо бить по рукам", - подчеркнул Палица.

Напомним, ранее Игорь Палица предложил комплекс действий для решения проблем бизнеса. Нардеп предлагает снизить налоги на зарплату, отменить НДС и заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.