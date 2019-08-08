Рынок стройматериалов в ближайшее время снова начнет расти, - бизнесмен

Фото: Сергей Лищина (thepage.com.ua)

Бизнесмен Лищина прогнозирует рост рынка стройматериалов

Украинский рынок стройматериалов в ближайшее время снова начнет расти. Об этом заявил бизнесмен, совладелец завода Izovat и компании "Українські лісопильні" Сергей Лищина, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

"У строителей сейчас момент неопределенности, связанный с прошедшими выборами. Бизнес серьезно просел, продажи идут не очень хорошо. Соответственно, просел и рынок теплоизоляции – минус 40% по отношению к 2018 году. Но с другой стороны, завтра появится новый премьер-министр, станет понятен бюджет, правила игры, и снова начнутся стройки и продажи. Надо просто уметь видеть на шаг вперед", - считает Лищина.

По его словам, повлиять на увеличение продаж на рынке может появление государственных программ в сфере энергоэффективности.

"К сожалению, пока реализация этих программ остановилась в середине 2018 года, когда была объявлена широкая программа по созданию фонда энергоэффективности. Все затормозилось в преддверии президентских выборов. Наверное, никто не хотел брать на себя ответственность расходовать средства из фонда. Хотя он должен принести определенные плоды, поскольку это 200 тысяч жилых домов, которые должны утеплить начиная с 2020 года", - объяснил предприниматель.