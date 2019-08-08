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Ринок будматеріалів найближчим часом знову почне рости, - бізнесмен

Новини » Інфраструктура    08.08.2019 - 15:19
Ринок будматеріалів найближчим часом знову почне рости, - бізнесмен
Фото: Сергій Ліщина (thepage.com.ua)

Бізнесмен Ліщина прогнозує зростання ринку будматеріалів

Український ринок будматеріалів найближчим часом знову почне зростати. Про це заявив бізнесмен, співвласник заводу Izovat і компанії "Українські лісопильні" Сергій Ліщина, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"У будівельників зараз момент невизначеності, пов'язаний з минулими виборами. Бізнес серйозно просів, продажі йдуть не дуже добре. Відповідно, просів і ринок теплоізоляції – мінус 40% по відношенню до 2018 року. Але з іншого боку, завтра з'явиться новий прем'єр-міністр, стане зрозумілий бюджет, правила гри, і знову почнуться будівництва і продаж. Треба просто вміти бачити на крок вперед", - вважає Ліщина.

За його словами, вплинути на збільшення продажів на ринку може поява державних програм у сфері енергоефективності.

"На жаль, поки що реалізація цих програм зупинилася в середині 2018 року, коли була оголошена широка програма по створенню фонду енергоефективності. Все загальмувалося напередодні президентських виборів. Напевно, ніхто не хотів брати на себе відповідальність витрачати кошти з фонду. Хоча він повинен принести певні плоди, оскільки це 200 тисяч житлових будинків, які повинні утеплити починаючи з 2020 року", - пояснив підприємець.

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