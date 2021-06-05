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Рынок "Столичный" возобновил работу

Автор: РБК-Украина

Рынок "Столичный" возобновил работу. Входные ворота работают, а охрана пропускает торговцев и покупателей.

Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV".

Как известно, два дня назад вооруженные люди пытались помешать работе владельцев и забаррикадировалась в административном помещении павильона рынка А2.

Коммерческий директор рынка "Столичный" Вячеслав Забелин заявил, что сейчас работа рынка возобновлена, и он работает в обычном режиме.

В ближайших планах рынка - полноценное возобновление работы павильона "Сыры-колбасы", достройка павильона "Цветы", а также ввод в действие таможенного терминала.

"Сегодня работа рынка уже полностью восстановлена. В ограниченном режиме работает лишь павильон "Овощи-фрукты". В ближайших планах - восстановление павильона "Сыры-колбасы", это около 5 тыс. м кв дополнительных профессиональных торговых площадей. Также на повестке дня достройка цветочного павильона площадью 6 тыс. кв м. Кроме того, планируется расширение торговых мест для селян. Также в стратегических планах запуск таможенного терминала. Приглашаем фермеров к сотрудничеству", - рассказал коммерческий директор рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что в административном здании рынка "Столичный" утром 3 июня забаррикадировались более 30 титушок, в результате чего работа предприятия была заблокирована.

По мнению дирекции рынка, в помещении администрации забаррикадировались люди, связанные с "енакиевской" преступной группой, связанной с ближайшим окружением президента-беглеца Януковича.

Одного из представителей бывших владельцев рынка Александра Стельмаха объявлено в международный розыск, а в отношении второго Рустема Абдукадирова возбуждено дело о мошенничестве.

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