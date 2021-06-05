Рынок "Столичный" возобновил работу

Как известно, два дня назад вооруженные люди пытались помешать работе владельцев и забаррикадировалась в административном помещении павильона рынка А2.

Коммерческий директор рынка "Столичный" Вячеслав Забелин заявил, что сейчас работа рынка возобновлена, и он работает в обычном режиме.

В ближайших планах рынка - полноценное возобновление работы павильона "Сыры-колбасы", достройка павильона "Цветы", а также ввод в действие таможенного терминала.

"Сегодня работа рынка уже полностью восстановлена. В ограниченном режиме работает лишь павильон "Овощи-фрукты". В ближайших планах - восстановление павильона "Сыры-колбасы", это около 5 тыс. м кв дополнительных профессиональных торговых площадей. Также на повестке дня достройка цветочного павильона площадью 6 тыс. кв м. Кроме того, планируется расширение торговых мест для селян. Также в стратегических планах запуск таможенного терминала. Приглашаем фермеров к сотрудничеству", - рассказал коммерческий директор рынка.