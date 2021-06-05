ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рынок "Столичный" возобновил работу

Новина українською →
Киев, Суббота 05 июня 2021 18:51
Рынок "Столичный" возобновил работу Фото: рынок "Столичный" (kyivopt.com)
Автор: РБК-Украина

Рынок "Столичный" возобновил работу. Входные ворота работают, а охрана пропускает торговцев и покупателей.

Об этом говорится в сюжете "Апостроф TV".

Как известно, два дня назад вооруженные люди пытались помешать работе владельцев и забаррикадировалась в административном помещении павильона рынка А2.

Коммерческий директор рынка "Столичный" Вячеслав Забелин заявил, что сейчас работа рынка возобновлена, и он работает в обычном режиме.

В ближайших планах рынка - полноценное возобновление работы павильона "Сыры-колбасы", достройка павильона "Цветы", а также ввод в действие таможенного терминала.

"Сегодня работа рынка уже полностью восстановлена. В ограниченном режиме работает лишь павильон "Овощи-фрукты". В ближайших планах - восстановление павильона "Сыры-колбасы", это около 5 тыс. м кв дополнительных профессиональных торговых площадей. Также на повестке дня достройка цветочного павильона площадью 6 тыс. кв м. Кроме того, планируется расширение торговых мест для селян. Также в стратегических планах запуск таможенного терминала. Приглашаем фермеров к сотрудничеству", - рассказал коммерческий директор рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что в административном здании рынка "Столичный" утром 3 июня забаррикадировались более 30 титушок, в результате чего работа предприятия была заблокирована.

По мнению дирекции рынка, в помещении администрации забаррикадировались люди, связанные с "енакиевской" преступной группой, связанной с ближайшим окружением президента-беглеца Януковича.

Одного из представителей бывших владельцев рынка Александра Стельмаха объявлено в международный розыск, а в отношении второго Рустема Абдукадирова возбуждено дело о мошенничестве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Киев рынок
NEWS
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары