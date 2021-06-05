Ринок "Столичний" відновив роботу
Ринок "Столичний" відновив роботу. Вхідні ворота працюють, а охорона пропускає торговців та покупців.
Як відомо, два дні тому озброєнні люди намагалися перешкодити роботі власників та забарикадувалася в адміністративному приміщенні павільйону ринку А2.
Комерційний директор ринку "Столичний" В’ячеслав Забєлін заявив, що наразі роботу ринку відновлено, і він працює у звичайному режимі.
У найближчих планах ринку - повноцінне відновлення роботи павільйону "Сири-ковбаси", добудова павільйону "Квіти", а також введення в дію митного терміналу.
"Сьогодні роботу ринку вже повністю відновлено. В обмеженому режимі працює лише павільйон "Овочі-фрукти". В найближчих планах - відбудова павільйону "Сири-ковбаси", це близько 5 тис. м кв додаткових професійних торгових площ. Також на порядку денному добудова квіткового павільйону площею 6 тис. кв м. Окрім того, планується розширення торгових місць для селян. Також в стратегічних планах запуск митного терміналу. Запрошуємо фермерів до співпраці", - розказав комерційний директор ринку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністративній будівлі ринку "Столичний" вранці 3 червня забарикадувалися понад 30 тітушок, в результаті чого робота підприємства була заблокована.
На думку дирекції ринку, у приміщенні адміністрації забарикадувалися люди, пов’язані із "єнакієвською" злочинною групою, пов‘язаною з найближчим оточенням президента-втікача Януковича.
Одного з представників колишніх власників ринку Олександра Стельмаха оголошено у міжнародний розшук, а щодо другого Рустема Абдукадирова порушено справу про шахрайство.