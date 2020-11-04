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Рынок США открылся ростом основных индексов после дня выборов

Автор: Дмитрий Левицкий

После дня всеобщих выборов американский рынок акций открылся ростом основных индексов. Индексы растут на фоне подсчета голосов и напряженной борьбы за президентское кресло между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Об этом свидетельствуют данные американского телеканала CNN.

Торги на американском рынке стартовали в 16:30 по киевскому времени. К 18:00 индекс широкого рынка S&P 500, за которым следят 500 крупнейших американских компаний, поднялся на 1,84%.

Рост на фоне подсчета голосов показал и индекс Dow Jones Industrial Average, который охватывает 30 крупнейших компаний США. Этот индекс показал рост на 1,5%.

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В то же время технологический индекс NASDAQ Composite вырос на 3,16%.

В начале торгов крупнейшие по капитализации американские компании прибавили по несколько процентов, так к 17:20 по киевскому времени акции Apple выросли на 4,4%, Alphabet - на 6,4%, Microsoft - на 4,8%, а Amazon - на 5,6%.

Напомним, аналитик компании Eavex Capital прогнозировал реакцию биржевого рынка после выборов в США.

Кроме того, старший аналитик Альпари дал прогноз, что будет с курсом доллара после выборов в США.

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