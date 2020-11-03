"Финансовый пузырь" может лопнуть после выборов президента США, - аналитик

Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Коллаж РБК-Украина)

Финансовые рынки по всему миру с особым вниманием следят за развитием политической ситуации в США. Реакция биржевых рынков с заметным падением индексов как раз за неделю до выборов президента США является показательным фактом - так называемый индекс широкого рынка американских акций S&P500 за неделю с 26 октября до 30 октября упал на 5,7%.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

"Какова будет реакция биржевого рынка после выборов в США - предсказать непросто. Пока ситуация выглядит таковой, что рынки должны падать, так как котировки большинства акций растут намного быстрее, чем прибыли корпораций. Грубо говоря, на биржевых рынках акций действительно наблюдаются признаки "финансового пузыря", который может "лопнуть" в любой момент, и это сильно ударит по инвесторам, которые покупали ценные бумаги на столь высоких ценовых уровнях как сейчас", - полагает эксперт.

Что же касается краткосрочных перспектив доллара США, то для него, как отметил Дмитрий Чурин, наблюдаются тенденции к укреплению, так как доллар остается самой востребованной резервной валютой для всех центробанков мира.

Кроме того, как отметил аналитик, инаугурация новоизбранного президента состоится 20 января 2021 года. И потому, по его мнению, за фактически три месяца до вступления в должность избранного президента любые разногласия в вопросе справедливости подсчета голосов или признания/непризнания результатов должны быть полностью решены.

"То, что нынешний глава США Дональд Трамп в своих выступлениях допускает жесткие высказывания, в стиле возможного непризнания результатов выборов, выглядит как часть политической технологии в рамках предвыборной борьбы", - полагает он.

Чурин напомнил, что помимо президентской гонки между демократами и республиканцами в США идет конкуренция за 35 из 100 мест в Сенате.

"Голосование за кандидатов в Сенат также пройдет 3 ноября. Сейчас контроль за Сенатом принадлежит Республиканской партии, у которой 53 сенатора. В целом, в столь развитой демократической стране как США не должно возникнуть существенных проблем с проведением нормальных выборов и последующим переходом власти к победившей стороне", - уверен аналитик.

Отметим всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. За кресло президента борются действующий лидер страны Дональд Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

Напомним, ранее аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара после выборов в США.