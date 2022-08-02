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Рынок новых автомобилей в Украине вырос почти на треть: каких машин купили больше всего

Фото: рынок автомобилей в Украине в июле 2022 года существенно вырос (cheryinternational.com)
Автор: Константин Широкун

В июле в Украине было продано почти четыре тысячи новых автомобилей, что на 28% больше, чем в июне текущего года, и на 60% меньше, чем в июле 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

По итогам месяца первое место по продажам удерживает Toyota с долей в 15% рынка (459 машин). На втором месте с 339 проданными авто оказался Volkswagen, третье место в июле заняли автомобили марки Chery, всего продано 401 автомобиль.

Китайский бренд воспользовался льготным растаможкой и успел ввезти значительное количество автомобилей. В июле самым популярным автомобилем в Украине стал кроссовер Chery Tiggo 4, которому удалось обойти даже Toyota RAV4.

В пятерке лидеров рынка также присутствуют Renault с результатом в 262 проданные машины и Hyundai, которых удалось реализовать 245 авто.

Ранее мы писали, что Польша разрешила украинским компаниям выполнять коммерческие перевозки грузовыми автомобилями экологического стандарта Евро-3.

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Автомобильный рынокToyota Motor CorpRenaultЭкономика Украины