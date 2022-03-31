Рынок нефти в тени, а танкеры исчезают с радаров. Россия пытается обойти санкции, - CNN

Из-за войны России против Украины мировой рынок нефти частично уходит в тень. Несмотря на то, что эмбарго на российскую нефть пока ввели только США, многие игроки избегают ее покупки, однако до 1,5 млн баррелей этой нефти ежедневно все-таки куда-то уходит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание пишет, что вторжение в Украину сделало Российскую Федерацию изгоем на мировом энергетическом рынке, поскольку с начала войны было фактически введено эмбарго на российскую нефть. Но на сегодня есть признаки того, что она снова вызывает интерес у потенциальных покупателей, по крайней мере, теневых.
Кроме того, все чаще танкеры с сырой российской нефтью и нефтепродуктов исчезают с радаров. Предполагается, что практика отключения транспондеров может применяться для того, чтобы избежать санкций. По данным компании Windward, которая отслеживает такие случаи, теневая активность российских танкеров выросла на 600%.
"Мы наблюдаем всплеск числа случаев, когда российские танкеры намеренно отключают транспондеры, чтобы обойти санкции. Российский флот начинает скрывать свое местонахождение и свой экспорт", - отметил гендиректор Windward Ами Даниэль.
Только за одну неделю с 12 марта было зафиксировано 33 случая теневой активности танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты. Это на 236% выше, чем в среднем за неделю за предыдущие 12 месяцев.
Согласно международным правилам, нефтяные танкеры должны практически все время следить за тем, чтобы транспондеры были включены. В 2020 году Минфин США рекомендовал принимать меры для борьбы с незаконным судоходством и уклонением от санкций.
"Манипулирование и сбои в работе автоматических систем идентификации (AIS) могут указывать на потенциальную незаконную или санкционную деятельность", - предупреждал американский Минфин.
При этом суда могут отключать транспондеры из соображений безопасности, но в Windward уверены, что российские танкеры уходят в тень не по этой причине.
"Эти суда хотят исчезнуть с радаров. С точки зрения соблюдения требований - это красный флаг", - добавил Даниэль.
Подобное поведение уже наблюдалось в прошлом десятилетии, когда США ввели санкции против Венесуэлы и Ирана с эмбарго на покупку их нефти. Но в отличие от этих стран Запад не вводил санкции непосредственно против российской нефти.
Да, Белый дом запретил импорт, но данное решение не запрещает другим странам покупать российскую нефть.
Несмотря на это, война против Украины наряду с другими санкциями поставило клеймо и западные страны не хотят вести бизнес с Россией. По мнению аналитиков, это помогает объяснить всплеск теневой активности, поскольку покупатели не хотят рисковать репутацией, и чтобы их выставили теми, кто скупает российскую нефть во время войны.
"Это пиар-катастрофа", - отметил вице-президент по энергетическим фьючерсам в Mizuho Securities Роберт Яугер.
Но все же прямо сейчас есть весомая финансовая причина скупать нефть. Спрос на нее высок, а российская нефть продается примерно на 30 долларов дешевле, чем нефть эталонной марки Brent.
По оценкам исследовательской компании Rystad Energy, с начала войны куда-то исчезало от 1,2 до 1,5 млн баррелей российской нефти в день. Аналитики полагают, что ее тайно покупают нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии.
Помимо теневой деятельности, выяснилось, что некоторые иностранные суда и компании все еще имеют дело с российскими танкерами и участвуют в ее перевалке с одного корабля на другой.
Напомним, ранее стало известно, что Австралия вводит пошлину 35% на все товары из РФ и отказывается от российских нефти и газа.
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