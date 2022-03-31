Рынок нефти в тени, а танкеры исчезают с радаров. Россия пытается обойти санкции, - CNN

Издание пишет, что вторжение в Украину сделало Российскую Федерацию изгоем на мировом энергетическом рынке, поскольку с начала войны было фактически введено эмбарго на российскую нефть. Но на сегодня есть признаки того, что она снова вызывает интерес у потенциальных покупателей, по крайней мере, теневых.

Кроме того, все чаще танкеры с сырой российской нефтью и нефтепродуктов исчезают с радаров. Предполагается, что практика отключения транспондеров может применяться для того, чтобы избежать санкций. По данным компании Windward, которая отслеживает такие случаи, теневая активность российских танкеров выросла на 600%.

"Мы наблюдаем всплеск числа случаев, когда российские танкеры намеренно отключают транспондеры, чтобы обойти санкции. Российский флот начинает скрывать свое местонахождение и свой экспорт", - отметил гендиректор Windward Ами Даниэль.

Только за одну неделю с 12 марта было зафиксировано 33 случая теневой активности танкеров, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты. Это на 236% выше, чем в среднем за неделю за предыдущие 12 месяцев.

Российские танкеры хотят спрятаться

Согласно международным правилам, нефтяные танкеры должны практически все время следить за тем, чтобы транспондеры были включены. В 2020 году Минфин США рекомендовал принимать меры для борьбы с незаконным судоходством и уклонением от санкций.

"Манипулирование и сбои в работе автоматических систем идентификации (AIS) могут указывать на потенциальную незаконную или санкционную деятельность", - предупреждал американский Минфин.

При этом суда могут отключать транспондеры из соображений безопасности, но в Windward уверены, что российские танкеры уходят в тень не по этой причине.

"Эти суда хотят исчезнуть с радаров. С точки зрения соблюдения требований - это красный флаг", - добавил Даниэль.

Сценарий Ирана или Венесуэлы

Подобное поведение уже наблюдалось в прошлом десятилетии, когда США ввели санкции против Венесуэлы и Ирана с эмбарго на покупку их нефти. Но в отличие от этих стран Запад не вводил санкции непосредственно против российской нефти.

Да, Белый дом запретил импорт, но данное решение не запрещает другим странам покупать российскую нефть.

Пиар-катастрофа

Несмотря на это, война против Украины наряду с другими санкциями поставило клеймо и западные страны не хотят вести бизнес с Россией. По мнению аналитиков, это помогает объяснить всплеск теневой активности, поскольку покупатели не хотят рисковать репутацией, и чтобы их выставили теми, кто скупает российскую нефть во время войны.

"Это пиар-катастрофа", - отметил вице-президент по энергетическим фьючерсам в Mizuho Securities Роберт Яугер.

Но все же прямо сейчас есть весомая финансовая причина скупать нефть. Спрос на нее высок, а российская нефть продается примерно на 30 долларов дешевле, чем нефть эталонной марки Brent.

Куда идет нефть

По оценкам исследовательской компании Rystad Energy, с начала войны куда-то исчезало от 1,2 до 1,5 млн баррелей российской нефти в день. Аналитики полагают, что ее тайно покупают нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии.

Помимо теневой деятельности, выяснилось, что некоторые иностранные суда и компании все еще имеют дело с российскими танкерами и участвуют в ее перевалке с одного корабля на другой.