Ринок нафти в тіні, а танкери зникають з радарів. Росія намагається обійти санкції, - CNN

Видання пише, що вторгнення в Україну зробило Російську Федерацію ізгоєм на світовому енергетичному ринку, оскільки з початку війни було фактично введено ембарго на російську нафту. Але на сьогодні є ознаки того, що вона знову викликає інтерес у потенційних покупців, принаймні, тіньових.

Крім того, все частіше танкери з сирою російською нафтою і нафтопродуктів зникають з радарів. Імовірно, практика відключення транспондерів може застосовуватися для того, щоб уникнути санкцій. За даними компанії Windward, яка відстежує такі випадки, тіньова активність російських танкерів зросла на 600%.

"Ми спостерігаємо сплеск числа випадків, коли російські танкери навмисно відключають транспондери, щоб обійти санкції. Російський флот починає приховувати своє місцезнаходження і свій експорт", - зазначив гендиректор Windward Амі Даніель.

Тільки за один тиждень з 12 березня було зафіксовано 33 випадки тіньової активності танкерів, які перевозять російську нафту і нафтопродукти. Це на 236% вище, ніж в середньому за тиждень за попередні 12 місяців.

Російські танкери хочуть сховатися

Згідно з міжнародними правилами, нафтові танкери повинні практично весь час стежити за тим, щоб транспондери були включені. У 2020 році Мінфін США рекомендував вживати заходів для боротьби з незаконним судноплавством і ухиленням від санкцій.

"Маніпулювання і збої в роботі автоматичних систем ідентифікації (AIS) можуть вказувати на потенційну незаконну або санкційну діяльність", - попереджав американський Мінфін.

При цьому судна можуть відключати транспондери з міркувань безпеки, але в Windward впевнені, що російські танкери йдуть в тінь не з цієї причини.

"Ці судна хочуть зникнути з радарів. З точки зору дотримання вимог - це червоний прапор", - додав Даніель.

Сценарій Ірану або Венесуели

Подібна поведінка вже спостерігалося в минулому десятилітті, коли США ввели санкції проти Венесуели та Ірану з ембарго на покупку їх нафти. Але на відміну від цих країн Захід не вводив санкції безпосередньо проти російської нафти.

Так, Білий дім заборонив імпорт, але дане рішення не забороняє іншим країнам купувати російську нафту.

Піар-катастрофа

Незважаючи на це, війна проти України поряд з іншими санкціями поставило клеймо і західні країни не хочуть вести бізнес з Росією. На думку аналітиків, це допомагає пояснити сплеск тіньової активності, оскільки покупці не хочуть ризикувати репутацією, і щоб їх виставили тими, хто скуповує російську нафту під час війни.

"Це піар-катастрофа", - зазначив віце-президент з енергетичних ф'ючерсів в Mizuho Securities Роберт Яугер.

Але все ж прямо зараз є вагома фінансова причина скуповувати нафту. Попит на неї високий, а російська нафта продається приблизно на 30 доларів дешевше, ніж нафта еталонної марки Brent.

Куди йде нафта

За оцінками дослідницької компанії Rystad Energy, з початку війни кудись зникало від 1,2 до 1,5 млн барелів російської нафти на день. Аналітики вважають, що її таємно купують нафтопереробні заводи в Китаї та Індії.

Крім тіньової діяльності, з'ясувалося, що деякі іноземні судна і компанії все ще мають справу з російськими танкерами і беруть участь в її перевалці з одного корабля на інший.