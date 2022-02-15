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Рынок морского страхования Лондона добавил украинские воды в список повышенного риска

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Вторник 15 февраля 2022 17:59
Рынок морского страхования Лондона добавил украинские воды в список повышенного риска Фото: Рынок морского страхования Лондона добавил украинские воды в список повышенного риска (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 15 февраля, Лондонский рынок морского страхования добавил украинские и российские воды в список районов, считающихся зонами повышенного риска. В частности, в районе Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"За их положением пристально следят и влияют на соображения страховщиков по поводу страховых премий", - говорится в сообщении.

Объединенный военный комитет, в который входят члены синдиката Ассоциации рынка Ллойда и представители лондонского рынка страховых компаний, обычно собирается каждый квартал, чтобы рассмотреть области, которые он считает высокорисковыми для торговых судов и подверженными войне, забастовкам, терроризму и связанным с ними опасностям.

"Применение этого списка к отдельным контрактам будет предметом конкретных переговоров", - говорится в циркуляре.

Напомним, ранее Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных учений.

Отметим, МИД Украины выразил решительный протест России.

Позднее Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.

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