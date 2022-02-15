Ринок морського страхування Лондона додав українські води до списку підвищеного ризику

У вівторок, 15 лютого, Лондонський ринок морського страхування додав українські та російські води до списку районів, що вважаються зонами підвищеного ризику. Зокрема, в районі Чорного та Азовського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"За їх становищем пильно стежать і впливають на міркування страховиків з приводу страхових премій", - йдеться в повідомленні.

Об'єднаний Військовий комітет, до якого входять члени синдикату Асоціації ринку Ллойда і представники Лондонського ринку страхових компаній, зазвичай збирається кожен квартал, щоб розглянути області, які він вважає високоризиковими для торгових судів і схильними до війни, страйків, тероризму і пов'язаних з ними небезпек.

"Застосування цього списку до окремих контрактів буде предметом конкретних переговорів", - йдеться в циркулярі.