Рынок электроэнергии нестабилен, НКРЭКУ может еще обвалить цены, - эксперт

"Рынок "на сутки вперед" вновь продемонстрировал неадекватность (значительное снижение цен), что накануне отопительного сезона создает критические риски для всей экономики страны. Какие выводы можно сделать уже сегодня? Рынок далек от стабильности и предсказуемости. Сегодняшний обвал не первый и точно не последний", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что пока любое изменение баланса спроса-предложения приведет к подобным скачкам цен.

"Единственное, что сейчас удерживает нестабильный рынок от провала - нижняя граница прайс-кепу. Изменения в правила работы рынка, которые планирует НКРЭКУ, лишь усугубят ситуацию. Отмена нижнего прайс-кэпа для внутрисуточного рынка приведет к новому падению цены минимум на 15-20 коп.",- подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при таких условиях будут сорваны импортные контракты на уголь государственной и частной генерации.