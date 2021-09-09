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Рынок электроэнергии нестабилен, НКРЭКУ может еще обвалить цены, - эксперт

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Киев, Четверг 09 сентября 2021 14:20
Рынок электроэнергии нестабилен, НКРЭКУ может еще обвалить цены, - эксперт Фото: рынок электроэнергии нестабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Рынок электрической энергии в сегменте "на сутки вперед" в очередной раз продемонстрировал нестабильность, а решение НКРЭКУ о пересмотре минимального ценового ограничения может обвалить цену еще на 15-20 коп./ кВт.ч.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Рынок "на сутки вперед" вновь продемонстрировал неадекватность (значительное снижение цен), что накануне отопительного сезона создает критические риски для всей экономики страны. Какие выводы можно сделать уже сегодня? Рынок далек от стабильности и предсказуемости. Сегодняшний обвал не первый и точно не последний", - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что пока любое изменение баланса спроса-предложения приведет к подобным скачкам цен.

"Единственное, что сейчас удерживает нестабильный рынок от провала - нижняя граница прайс-кепу. Изменения в правила работы рынка, которые планирует НКРЭКУ, лишь усугубят ситуацию. Отмена нижнего прайс-кэпа для внутрисуточного рынка приведет к новому падению цены минимум на 15-20 коп.",- подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при таких условиях будут сорваны импортные контракты на уголь государственной и частной генерации.

Напомним, 10 июля цены на электроэнергию в сегменте РНД обвалились более чем на 20% до уровня ниже себестоимости.

В июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

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