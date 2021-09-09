Ринок електроенергії нестабільний, НКРЕКП може ще обвалити ціни, - експерт

Ринок електричної енергії в сегменті "на добу наперед" вкотре продемонстрував нестабільність, а рішення НКРЕКП про перегляд мінімального цінового обмеження може обвалити ціну ще на 15-20 коп./кВт.год.

"Ринок "на добу наперед" знову продемонстрував неадекватність (значне зниження цін), що напередодні опалювального сезону створює критичні ризики для усієї економіки країни. Які висновки можна зробити уже сьогодні? Ринок далекий від стабільності і передбачуваності. Сьогоднішній обвал не перший і точно не останній", - заявив експерт.

Він наголосив, що наразі будь-яка зміна балансу попиту-пропозиції призведе до подібних скачків цін.

"Єдине, що зараз утримує нестабільний ринок від провалу - нижня межа прайс-кепу. Зміни до правил роботи ринку, які планує НКРЕКП, лише погіршать ситуацію. Відміна нижнього прайс-кепу для внутрішньо-добового ринку призведе до нового падіння ціни мінімум на 15-20 коп.", - наголосив експерт.

Він додав, що за таких умов будуть зірвані імпортні контракти на вугілля державної і приватної генерації.