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Рыночный курс доллара стабильный, - Марченко

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рыночный курс доллара в Украине более-менее стабильный. В то же время официальный курс доллара зафиксирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сложившемся на рынке. Это свидетельствует о том, что граждане доверяют принятым решениям, доверяют национальной валюте и банковской системе", - заявил министр.

При этом он добавил, что Национальный банк Украины осуществляет жесткие меры контроля над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривны за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.

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Сергей МарченкоМинистерство финансов УкраиныКурс доллара