Рыночный курс доллара стабильный, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что рыночный курс доллара в Украине более-менее стабильный. В то же время официальный курс доллара зафиксирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сложившемся на рынке. Это свидетельствует о том, что граждане доверяют принятым решениям, доверяют национальной валюте и банковской системе", - заявил министр.

При этом он добавил, что Национальный банк Украины осуществляет жесткие меры контроля над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.