Рынки России и Беларуси должны стать еще более изолированными чем Северной Кореи, - эксперт

Бойкот рынков России и Беларуси, должны стать еще более изолированными чем рынок Северной Кореи, Кубы или Сирии.

"Каким образом мы можем призвать выводить западные компании с рынка России и Беларуси, если наши, такие как Parimatch там присутствуют? Это позорная практика компании, когда на враждебных рынках ведется активная бизнес-деятельность, а в родной стране из этих рынков летят ракеты в жилые кварталы", - утверждает политолог.

По мнению эксперта, в довоенной работе на этих рынках не надо никого обвинять, но после того, как со стороны РФ и Беларуси полетели ракеты, мы должны работать в унисон с западными партнерами.

"Может быть миллион сантиментов, но Starbucks не работает в Палестине, а Samsung не ведет бизнес в Северной Корее. Недопустимо своими налогами поддерживать войска оккупанта, потому что получается, что одной рукой мы воюем, а второй пытаемся на этом зарабатывать", - отметил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Parimatch отозвал франшизу в России, но это не значит, что компания прекращает там работать, получать прибыли и финансировать налогами страну-агрессора.