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Ринки Росії та Білорусі мають стати ще більш ізольованими ніж Північної Кореї, - експерт

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Четвер 28 квітня 2022 18:01
Ринки Росії та Білорусі мають стати ще більш ізольованими ніж Північної Кореї, - експерт Фото: ринки Росії та Білорусі мають стати ще більш ізольованими ніж Північної Кореї (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Бойкот ринків Росії та Білорусі, мають стати ще більш ізольованими ніж ринок Північної Кореї, Куби чи Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням н політолога Миколу Давидюка у Facebook.

"Яким чином ми можемо закликати виводити західні компанії з ринку Росії та Білорусі, якщо наші, такі як Parimatch там присутні? Це ганебна практика компанії, коли на ворожих ринках ведеться активна бізнес-діяльність, а в рідній країні із цих ринків летять ракети в жилі квартали", - стверджує політолог.

На думку експерта, у довоєнній роботі на цих ринках не треба нікого звинувачувати, але після того, як з боку РФ та Білорусі полетіли ракети, ми маємо працювати в унісон із західними партнерами.

Ринки Росії та Білорусі мають стати ще більш ізольованими ніж Північної Кореї, - експерт

Ринки Росії та Білорусі мають стати ще більш ізольованими ніж Північної Кореї, - експерт
"Може бути мільйон сентиментів, але Starbucks не працює в Палестині, а Samsung не веде бізнес у Північній Кореї. Неприпустимо своїми податками підтримувати війська окупанта, бо виходить, що однією рукою ми воюємо, а другою намагаємося на цьому заробляти", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Parimatch відкликав франшизу в Росії, але це не означає, що компанія припиняє там працювати, отримувати прибутки й фінансувати податками країну-агресора.

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