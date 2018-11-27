Ринки акцій Європи знижуються на тлі торгового спору США і Китаю

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У лідерах падіння серед галузевих індексів - гірничорудний сектор

Європейські фондові індекси сьогодні, 27 листопада, знижуються на початку торгів на тлі загрози США ввести додаткові мита на імпорт китайських товарів, а також попередження Thomas Cook про падіння прибутку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, загальноєвропейський індекс STOXX 600 за станом на 10:48 за Києвом опустився на 0,1%, відступивши від тижневого максимуму.

Крім того, у лідерах падіння серед галузевих індексів - гірничорудний сектор, який знизився на 1% на тлі падіння цін на мідь третю сесію поспіль, і автомобільний сектор, що втратив 0,6 відсотка.

Акції туристичних компаній опинилися під тиском після того, як британський туроператор Thomas Cook погіршив прогноз прибутку вдруге за останні два місяці і призупинив виплату дивідендів із-за зниження попиту на закордонні тури в літній період на тлі сильної спеки у Великобританії.

Також акції Thomas Cook подешевшали більш ніж на 30%, штовхнувши вниз папери конкуруючих компаній, включаючи TUI, акції якої впали в ціні на 6,3%.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї пообіцяли збільшити обсяг імпорту на тлі торгового спору з США. За словами лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який він очікує, що в наступні 15 років Китай імпортує товари вартістю 30 трильйонів доларів і послуги вартістю 10 трильйонів доларів.