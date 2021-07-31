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На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр

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Суббота 31 июля 2021 12:33
На рынке земли в Украине ажиотажа нет, - Госгеокадастр Фото: первый заместитель главы Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В первые дни функционирования рынка земли наблюдался определенный ажиотаж, связанный с необходимостью предоставления нотариусам доступа к сведениям Государственного земельного кадастра. Однако сейчас нет никакого ажиотажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства аграрной политики и продовольствия.

По словам первого заместителя председателя Госгеокадастра Анатолия Мирошниченко, с 1 июля с заявлениями предоставить доступ к сведениям Государственного земельного кадастра обратились 4288 нотариусов, которые подали 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано - 558.

Он отмечает, что мониторинг земель засвидетельствовал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

"Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более чем ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более тысячи гектаров. С 1 июля 2021 года такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной", - акцентирует Мирошниченко.

Ранее была названа средняя стоимость продажи земли за первый месяц от старта рынка.

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