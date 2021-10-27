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Рыболовецкий конфликт: Франция пригрозила Британии санкциями за нарушение соглашений

Автор: Дмитрий Левицкий

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Париж может применить санкции в отношении Британии, если Лондон не начнет выполнять договоренности по рыболовецким лицензиям. Санкции могут ввести уже со 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французский канал BFM TV.

Если, Британия до 2 ноября не выполнит свои обязательства по лицензиям французским рыболовам, то Париж применит первый пакет санкций, а именно "

Кроме того, спикер французского правительства не исключает "вторую серию мер". По словам Атталя, Париж может ввести "энергетические меры,

Почему разгорелся конфликт

Соглашение, которое было заключено между Британией и ЕС в рамках

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ФранцияВеликобританияСанкции