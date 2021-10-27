Рыболовецкий конфликт: Франция пригрозила Британии санкциями за нарушение соглашений

Если, Британия до 2 ноября не выполнит свои обязательства по лицензиям французским рыболовам, то Париж применит первый пакет санкций, а именно "

Кроме того, спикер французского правительства не исключает "вторую серию мер". По словам Атталя, Париж может ввести "энергетические меры,

Почему разгорелся конфликт

Соглашение, которое было заключено между Британией и ЕС в рамках