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Риболовецький конфлікт: Франція пригрозила Британії санкціями за порушення угод

Автор: Дмитро Левицький

Речник французького уряду Габріель Атталь заявив, що Париж може застосувати санкції щодо Британії, якщо Лондон не почне виконувати домовленості щодо риболовецьких ліцензій. Санкції можуть почати вводити вже з 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький канал BFM TV.

Якщо, Британія до 2 листопада не виконає свої зобов'язання щодо ліцензій французьким риболовам, то Париж застосує перший пакет санкцій, а саме "

Крім того, речник французького уряду не виключає "другу серію заходів". За словами Атталя, Париж може запровадити "енергетичні заходи,

Чому розгорівся конфлікт

Угода, яка була укладена між Британією та ЄС в рамках

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ФранціяВеликобританіяСанкції