Риболовецький конфлікт: Франція пригрозила Британії санкціями за порушення угод

Речник французького уряду Габріель Атталь заявив, що Париж може застосувати санкції щодо Британії, якщо Лондон не почне виконувати домовленості щодо риболовецьких ліцензій. Санкції можуть почати вводити вже з 2 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький канал BFM TV.
Якщо, Британія до 2 листопада не виконає свої зобов'язання щодо ліцензій французьким риболовам, то Париж застосує перший пакет санкцій, а саме "
Крім того, речник французького уряду не виключає "другу серію заходів". За словами Атталя, Париж може запровадити "енергетичні заходи,
Угода, яка була укладена між Британією та ЄС в рамках