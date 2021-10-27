Риболовецький конфлікт: Франція пригрозила Британії санкціями за порушення угод

Якщо, Британія до 2 листопада не виконає свої зобов'язання щодо ліцензій французьким риболовам, то Париж застосує перший пакет санкцій, а саме "

Крім того, речник французького уряду не виключає "другу серію заходів". За словами Атталя, Париж може запровадити "енергетичні заходи,

Чому розгорівся конфлікт

Угода, яка була укладена між Британією та ЄС в рамках