Рыбчинский назвал Тимошенко лучшей кандидатурой на пост премьера

Евгений Рыбчинский (фото: пресс-служба "Батькивщины")

Нардеп прокомментировал свое вступление во фракцию партии

Только союз Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского обеспечит евроинтеграцию и общее благополучие для страны. Об этом заявил депутат Евгений Рыбчинский, комментируя свое вступление во фракцию партии ВО "Батькивщина", сообщает РБК-Украина.

По его словам, он выбрал команду Юлии Тимошенко, поскольку считает ее профессиональной и такой, что имеет реальное влияние на политические и экономические процессы в стране.

Он сообщил, что даже при самых позитивных результатах выборов, партия нового президента все равно не будет иметь в новой Верховной раде 226 голосов, необходимых для образования коалиции. И наиболее полезным для страны будет вполне логичный союз политических сил Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко.

"Все равно "Слуга народа" будет искать себе партнеров. Ими могут быть кто угодно, от "За життя" до "Батьквщины". Дай Бог, чтобы Владимиру Александровичу хватило житейской мудрости, чтобы остановить свой выбор на Юлии Тимошенко с ее "Батькивщиной". Потому что иначе – это реванш пророссийских сил и фиаско всех европейских стремлений Украины", - предостерег он.

Союз "Слуги народа" и "Батькивщина", отмечает Рыбчинский, обеспечат евроинтеграцию и общее благополучие для людей.

"По моему личному убеждению, только этот симбиоз новых лиц в политике и нового экономического курса способен вывести страну из политического, экономического и социального кризисов", - убежден он.